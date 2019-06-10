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СМИ сообщили о планах Минобороны РФ параллельной закупки Су-57 и Су-35

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СМИ сообщили о планах Минобороны РФ параллельной закупки Су-57 и Су-35

СМИ сообщили о планах Минобороны РФ параллельной закупки Су-57 и Су-35

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5:23   10 Июня 2019
Россия

СМИ сообщили о планах Минобороны РФ параллельной закупки Су-57 и Су-35

СМИ сообщили о планах Минобороны РФ параллельной закупки Су-57 и Су-35

Минобороны РФ продолжит серийную закупку истребителей Су-35 после завершения текущего контракта. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, увеличение заказа на Су-57 никак не повлияет на закупки Су-35. Подчеркивается, что нынешних мощностей хватит, чтобы параллельно производить машины обоих типов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перевооружить три авиационного полка ВКС перспективными комплексами Су-57. Также он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 Су-57.

Первый контракт на поставку 48 Су-35 был выполнен в конце 2015 года. В том же году было подписано второе соглашение на еще пятьдесят таких машин. По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, второй контракт будет выполнен до конца 2020 года. ВКС осталось поставить еще двадцать истребителей поколения 4++.

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Автор: Олег Королев
#су-35 #су-57

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