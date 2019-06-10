МИД Украины предостерег Молдавию от федерализации

Украинский МИД призвал не допустить реализации «российского сценария» федерализации в Молдавии. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее власти Украины неоднократно обещали не допустить федерализации страны.

Отмечается, что Украина, как государство-посредник и гарант, заинтересована в стабильной, европейской и демократической Молдавии. Подчеркивается, что Киев готов оказать при необходимости содействие в решении существующих проблем.

Также в украинском МИД заявили, что ведущие политически силы страны задействованы «действовать в пределах правового поля» и решать споры через диалог, избегая силового противостояния.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан сообщили, что Брюссель готов работать с законным кабинетом министров. В Госдепе США заявили, что прошедшие в феврале выборы были конкуретными.