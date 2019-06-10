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Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
МИД Украины предостерег Молдавию от федерализации

МИД Украины предостерег Молдавию от федерализации

 НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии
Американские бомбардировщики B-1B находятся в плачевном состоянии, сообщают СМИ

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 Госдеп США признал итоги выборов в Молдавии

Госдеп США признал итоги выборов в Молдавии
4:53   10 Июня 2019
Ближнее зарубежье

МИД Украины предостерег Молдавию от федерализации

МИД Украины предостерег Молдавию от федерализации

Украинский МИД призвал не допустить реализации «российского сценария» федерализации в Молдавии. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее власти Украины неоднократно обещали не допустить федерализации страны.

Отмечается, что Украина, как государство-посредник и гарант, заинтересована в стабильной, европейской и демократической Молдавии. Подчеркивается, что Киев готов оказать при необходимости содействие в решении существующих проблем.

Также в украинском МИД заявили, что ведущие политически силы страны задействованы «действовать в пределах правового поля» и решать споры через диалог, избегая силового противостояния.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан сообщили, что Брюссель готов работать с законным кабинетом министров. В Госдепе США заявили, что прошедшие в феврале выборы были конкуретными.

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Автор: Олег Королев
#украина #молдавия #федерализация

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