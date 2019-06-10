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4:11   10 Июня 2019
Россия

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее Всемирный банк в своем докладе об экономике в РФ сообщил, что бюджет России теряет от одного до 2,3 процентов ВВП от недополученных платежей, занятых в неформальном секторе. ВБ оценивает их долю в 15,1 - 21,2 процента.

Голикова в интервью «Известиям» заявила, что в неформальном секторе в РФ трудится около пятнадцати миллионов человек.

Также она сообщила, что разница расходов над доходами граждан в 2017 году составляла 13,3 триллионов рублей, что составляет 14,5 процента ВВП. Голикова подчеркнула, что часть из данной суммы - недоуплаченные налоги.

Вице-премьер отметила, что над выводом «серых» доходов из тени работают финансовые и экономические ведомства. По ее словам, в ряде регионов уже реализуется проект, предлагающий самозанятым регистрацию.

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Автор: Олег Королев
#голикова #теневая экономика #соцфонды

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