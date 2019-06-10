Истребители ВВО уничтожили условного врага ракетами класса «воздух-воздух»

Экипаж истребителей Су-35С и перехватчиков МиГ-31БМ Восточного военного округа на учениях в Приморье провел боевые пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух». Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Во время учений группа самолетов условного противника вторглась в воздушное пространство, которое находится в зоне ответственности округа. Их целью являлись атаки по стратегически важным объектам.

Летчики ВВО для отражения ударов выполнили более двух десятков пусков, успешно поразив специальные воздушные мишени - осветительные авиабомбы, сброшенные с Су-30СМ.

Военные отработали наступательный и оборонительный воздушные бои, а также элементы сложного пилотажа.

Седьмого июня боевые субмарины ТОФ провели «подводную торпедную дуэль» в Японском море. Учебная дуэль началась с обнаружения и внезапной атаки дизельной лодки.