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Американские бомбардировщики B-1B находятся в плачевном состоянии, сообщают СМИ

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3:08   10 Июня 2019
Весь мир

Американские бомбардировщики B-1B находятся в плачевном состоянии, сообщают СМИ

Американские бомбардировщики B-1B находятся в плачевном состоянии, сообщают СМИ

Данные комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам свидетельствуют о малом числе боеготовных американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сообщает газета Air Force Times.

Издание отмечает, что в связи с этим возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией оказались под угрозой.

Причиной плохого состояния флота B-1B является возраст самолетов, последний из которых был произведен 31 год назад, а также отсутствие необходимых для их обслуживания ресурсов.

В Конгрессе США отмечают, что ситуация с B-1B ухудшилась настолько, что их экипажи переводятся на другие машины, поскольку для проведения тренировок не хватает самолетов.

В-1B - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Предназначается для атаки стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия, а также для поддержки сил общего назначения

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Автор: Олег Королев
#конгресс сша #b-1b lancer

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