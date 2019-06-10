Депутаты предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий повышение выплат по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба соавтора проекта главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

На текущий момент неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (кроме инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим 80 лет, ежемесячных компенсационных выплат. Ежемесячная выплата составляет 1,2 тысячи рублей.

Депутаты отмечают, что российский президент Владимир Путин в февральском послании Федеральному Собранию предложил повысить выплату по уходу за любым ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы с 1 июля текущего года.

В законопроекта предлагается повысить выплату до 10 000 рублей с последующей индексацией. Документ также касается инвалидов с детства. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Вступление его в силу должно состояться 1 января 2020 года.