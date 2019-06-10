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Госдеп США признал итоги выборов в Молдавии

Госдеп США признал итоги выборов в Молдавии

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2:27   10 Июня 2019
Весь мир

Госдеп США признал итоги выборов в Молдавии

Госдеп США признал итоги выборов в Молдавии

Парламентские выборы  24 февраля в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа, заявляет Госдепартамент США.

Американское внешнеполитическое ведомство призывает все стороны в Молдавии к проявлению сдержанности, а также к стремлению договариваться через политический диалог.

Подчеркивается, что прошедшие в феврале выборы были конкурентными и поддерживали основные права человека. В Госдепе считают, что воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без какого-либо вмешательства.

В минувшую субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. После трехмесячного ожидания страна получила новое правительство. Конституционный суд Молдавии объявил данные решения незаконными.

В воскресенье Павел Филип, назначенный КС врио главы республики, объявил о роспуске парламента. Парламент назвал произошедшее попыткой узурпации власти.

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Автор: Олег Королев
#выборы #молдавия #госдеп

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