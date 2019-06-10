Госдеп США признал итоги выборов в Молдавии

Парламентские выборы 24 февраля в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа, заявляет Госдепартамент США.

Американское внешнеполитическое ведомство призывает все стороны в Молдавии к проявлению сдержанности, а также к стремлению договариваться через политический диалог.

Подчеркивается, что прошедшие в феврале выборы были конкурентными и поддерживали основные права человека. В Госдепе считают, что воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без какого-либо вмешательства.

В минувшую субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. После трехмесячного ожидания страна получила новое правительство. Конституционный суд Молдавии объявил данные решения незаконными.

В воскресенье Павел Филип, назначенный КС врио главы республики, объявил о роспуске парламента. Парламент назвал произошедшее попыткой узурпации власти.