Водопроводной водой в ОАЭ отравились почти 200 человек
Около двухсот жителей города Аджман в ОАЭ обратились в больницы с признаками отравления водопроводной водой. Об этом сообщает полиция города в Twitter.
За два дня выходных в больницы эмирата обратились 190 жителей жилого комплекса Horizon Towers. Были госпитализированы семь человек, их состояние оценивается как стабильное.
Коммунальные службы проводят проверку. Также проходит дизенфекция всех труб и резервуаров для воды. в жилом комплексе.
Накануне инцидента жители жилого комплекса жаловались на неприятный запах в квартира, а также изменение цвета водопроводной воды.
Опреснение воды в ОАЭ обеспечивает порядка 80 процентов потребляемой воды.
В январе похожий инцидент произошел в Дагестане. Грязной водой в Ленинаул отравились 77 человек. Госпитализированы были 17 пострадавших, среди которых десять - дети.