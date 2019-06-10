Водопроводной водой в ОАЭ отравились почти 200 человек

Около двухсот жителей города Аджман в ОАЭ обратились в больницы с признаками отравления водопроводной водой. Об этом сообщает полиция города в Twitter.

За два дня выходных в больницы эмирата обратились 190 жителей жилого комплекса Horizon Towers. Были госпитализированы семь человек, их состояние оценивается как стабильное.

Коммунальные службы проводят проверку. Также проходит дизенфекция всех труб и резервуаров для воды. в жилом комплексе.

Накануне инцидента жители жилого комплекса жаловались на неприятный запах в квартира, а также изменение цвета водопроводной воды.

Опреснение воды в ОАЭ обеспечивает порядка 80 процентов потребляемой воды.

В январе похожий инцидент произошел в Дагестане. Грязной водой в Ленинаул отравились 77 человек. Госпитализированы были 17 пострадавших, среди которых десять - дети.