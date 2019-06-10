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1:43   10 Июня 2019
Россия

Матвиенко предложила оценивать эффективность работы глав регионов по инвестициям

Матвиенко предложила оценивать эффективность работы глав регионов по инвестициям

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести критерий оценки эффективности работы губернатора по привлечению в регион инвесторов.

В интервью «Известиям» сенатор заявила, что считает правильным введение критерия, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Матвиенко отметила, что главы регионов будут «тянуться друг за другом и соревноваться».

Также спикер Совфеда добавила, что профессионализм региональных властей является одним из ключевых моментов при привлечении инвестиций. Матвиенко подчеркнула, что критерии оценки не могут быть формальными, и она должна учитывать оценку со стороны населения.

Также она отметила, что главным экзаменом для главы региона станут выборы. При этом руководство региона следует оценивать ежегодно.

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Автор: Олег Королев
#матвиенко #инвестиции #главы регионов

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