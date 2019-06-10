Матвиенко предложила оценивать эффективность работы глав регионов по инвестициям

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести критерий оценки эффективности работы губернатора по привлечению в регион инвесторов.

В интервью «Известиям» сенатор заявила, что считает правильным введение критерия, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Матвиенко отметила, что главы регионов будут «тянуться друг за другом и соревноваться».

Также спикер Совфеда добавила, что профессионализм региональных властей является одним из ключевых моментов при привлечении инвестиций. Матвиенко подчеркнула, что критерии оценки не могут быть формальными, и она должна учитывать оценку со стороны населения.

Также она отметила, что главным экзаменом для главы региона станут выборы. При этом руководство региона следует оценивать ежегодно.