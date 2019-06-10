Полиция Гонконга применила газ для разгона многотысячных протестов

Полиция использовала дубинки и перцовый газ против демонстрантов в Гонконге, сообщает телеканал RTHK.

По данным газеты South China Morning Post, более миллиона человек вышли вышли на демонстрацию в специальном районе КНР Гонконге в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. В свою очередь полиция оценивает число протестующих в районе 240 тысяч человек.

Некоторые из протестущих прислушались призыва осадить Законодательный совет. Манифестанты стали закидывать полицейских бутылками. В ответ правоохранители применили перцовый газ и дубинки.

В результате инцидента пострадали и были госпитализированы двое сотрудников полиции. Ранения получил оператор местного телеканала.

Демонстранты выступают против поправки, которая позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. По их мнению, законопроект станет «смертью автономии» специального административного округа.