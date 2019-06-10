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0:59   10 Июня 2019
Весь мир

Приходько отметил дальновидность Швейцарии при отказе от антироссйских санкций

Приходько отметил дальновидность Швейцарии при отказе от антироссйских санкций

Швейцария поступила дальновидно и прагматично, когда отказалась от санкций против России. Об этом заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, в последние годы ряд официальных лиц Швейцарии, в том числе на уровне правительства, публично заявляли о несостоятельности и контрпродуктивности санкционной политики в отношении России.

Также в аппарате кабмина отмечают восстановительный рост показателей взаимной торговли со Швейцарией за последние годы. Так, в 2018 году товарооборот достиг 7,4 миллиарда долларов (плюс 22 процента в 2017 году). В 2019 зафиксировано увеличение двусторонней торговли по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 18 процентов.

Приходько сообщил, что существует потенциал для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия. Так, в России работает более 200 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии - около 350 с участием российского.

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Автор: Олег Королев
#россия #санкции #швейцария #приходько

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