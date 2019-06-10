Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия

Нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков зафиксировано в сирийской Латакии и в Хаме, сообщил директор ЦПВС генерал-майор Виктор Купчишин.

Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в течение суток боевики обстреляли в Латакии населенные пункты Касталь-эль-Бордж, Сафсафа, Нахшебба, Кинсибба, Сандран, Акч-баэр, Бариша, Эль-Харуф и Дахр-абу-Асад (дважды), а также северо-западную окраину Хамы.

Купчишин также сообщил, что за минувшие сутки представители российского центра провели две гуманитарные акции в населенном пункте Эль-Хусейния (провинция Дейр-эз-Зор) и лагере беженцев «Джиндерия» в провинции Латакия. Нуждающиеся жители получили тысячу продуктовых наборов.