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 Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия

Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия
0:43   10 Июня 2019
Весь мир

Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия

Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия

Нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков зафиксировано в сирийской Латакии и в Хаме, сообщил директор ЦПВС генерал-майор Виктор Купчишин.

Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в течение суток боевики обстреляли в Латакии населенные пункты Касталь-эль-Бордж, Сафсафа, Нахшебба, Кинсибба, Сандран, Акч-баэр, Бариша, Эль-Харуф и Дахр-абу-Асад (дважды), а также северо-западную окраину Хамы.

Купчишин также сообщил, что за минувшие сутки представители российского центра провели две гуманитарные акции в населенном пункте Эль-Хусейния (провинция Дейр-эз-Зор) и лагере беженцев «Джиндерия» в провинции Латакия. Нуждающиеся жители получили тысячу продуктовых наборов.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлибская зона деэскалации

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