НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

Североатлантический альянс обеспокоен политическим кризисом в Молдавии, заявил официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Подчеркивается, что альянс с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в республике. НАТО призывает все политические силы страны проявить сдержанность и спокойствие, и урегулировать разногласия путем диалога при уважении верховенства права.

Лунгеску на своей странице в Twitter также написала, что демократически избранные лидеры Молдавии должны работать вместе для преодоление политического кризиса. Она заявила, что НАТО подтверждает Кишинев в стремлении реформировать институты обороны и безопасности.

Также подчеркивается, что НАТО и Молдавия «являются близкими партнерами» на протяжении более 25 лет.

В субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. Страна получила после трех месяцев ожидания новое правительство. . Конституционный суд объявил данные решение незаконными, однако парламент в ответ заявил о попытке Демократической партии через судей узурпировать власть. В минувшее воскресенье КС назначил Павла Филипа врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил на 6 сентября досрочные выборы.