Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Шереметьево затопило один из терминалов

В Шереметьево затопило один из терминалов

 Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова
НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

 Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане
Приходько отметил дальновидность Швейцарии при отказе от антироссйских санкций

Приходько отметил дальновидность Швейцарии при отказе от антироссйских санкций

 Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия

Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия
В Шереметьево затопило один из терминалов

В Шереметьево затопило один из терминалов

 Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова
НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

 Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане
Приходько отметил дальновидность Швейцарии при отказе от антироссйских санкций

Приходько отметил дальновидность Швейцарии при отказе от антироссйских санкций

 Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия

Боевики в Сирии обстреляли город Хама и провинцию Латакия
0:21   10 Июня 2019
Ближнее зарубежье

НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

Североатлантический альянс обеспокоен политическим кризисом в Молдавии, заявил официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Подчеркивается, что альянс с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в республике. НАТО призывает все политические силы страны проявить сдержанность и спокойствие, и урегулировать разногласия путем диалога при уважении верховенства права.

Лунгеску на своей странице в Twitter также написала, что демократически избранные лидеры Молдавии должны работать вместе для преодоление политического кризиса. Она заявила, что НАТО подтверждает Кишинев в стремлении реформировать институты обороны и безопасности.

Также подчеркивается, что НАТО и Молдавия «являются близкими партнерами» на протяжении более 25 лет.

В субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. Страна получила после трех месяцев ожидания новое правительство. . Конституционный суд объявил данные решение незаконными, однако парламент в ответ заявил о попытке Демократической партии через судей узурпировать власть. В минувшее воскресенье КС назначил Павла Филипа врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил на 6 сентября досрочные выборы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#нато #молдавия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...