В Шереметьево затопило один из терминалов

В одном из терминалов столичного аэропорта Шереметьево основательно протек потолок. Вода в итоге залила помещение. Видеозапись с места происшествия в воскресенье, 9 июня, представил канал РЕН ТВ.

Теперь пассажирам приходится передвигаться по затопленным водой полам терминала. При этом неизвестно, в какой именно терминале образовались такого рода проблемы. Вскоре выяснилось, что в помещении включилась потивопожарная система, залившая пол водой. Причиной тому послужила задымившаяся микроволновая печь.