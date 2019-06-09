Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Шереметьево затопило один из терминалов

В Шереметьево затопило один из терминалов

 Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова
Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

 Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

 Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены
В Шереметьево затопило один из терминалов

В Шереметьево затопило один из терминалов

 Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова
Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

 Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

 Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены
22:34   9 Июня 2019
Россия

В Шереметьево затопило один из терминалов

В Шереметьево затопило один из терминалов

В одном из терминалов столичного аэропорта Шереметьево основательно протек потолок. Вода в итоге залила помещение. Видеозапись с места происшествия в воскресенье, 9 июня, представил канал РЕН ТВ.

Теперь пассажирам приходится передвигаться по затопленным водой полам терминала. При этом неизвестно, в какой именно терминале образовались такого рода проблемы. Вскоре выяснилось, что в помещении включилась потивопожарная система, залившая пол водой. Причиной тому послужила задымившаяся микроволновая печь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#происшествия #аэропорт #шереметьево #потом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...