Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Согласно данным экзитполлов, Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана. Соответствующую информацию в воскресенье, 9 июня, приводит институт «Общественное мнение».

«Кандидат Токаев набирает 70,13%", — заявила председатель совета института Айнур Мажитова.

По ее словам, кандидат от оппозиции Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата от партии «Ак жол» Данию Еспаеву свои голоса отдали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно итогам опроса, не смогли набрать более четырех поцентов.

Весьма похожие результаты демонстрирует и экзитпол научно-исследовательского центра «Молодежь», по информации которого, Токаев набирает на выборах главы государства 69,94% голосов, становясь лидером с большим отрывом.