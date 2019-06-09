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21:49   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Согласно данным экзитполлов, Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана. Соответствующую информацию в воскресенье, 9 июня, приводит институт «Общественное мнение».

«Кандидат Токаев набирает 70,13%",  — заявила председатель совета института Айнур Мажитова.

По ее словам, кандидат от оппозиции Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата от партии «Ак жол» Данию Еспаеву свои голоса отдали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно итогам опроса, не смогли набрать более четырех поцентов.

Весьма похожие результаты демонстрирует и экзитпол научно-исследовательского центра «Молодежь», по информации которого, Токаев набирает на выборах главы государства 69,94% голосов, становясь лидером с большим отрывом.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #казахстан #экзитпол #токаев

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