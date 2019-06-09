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Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

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21:43   9 Июня 2019
Россия

Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказался относительно ситуации с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он отметил, что не берется судить о виновности или невиновности сотрудника СМИ, у которого ранее стражи порядка обнаружили при обыске наркотики. Этот вопрос, уверен глава республики, необходимо решать следствию и суду. 

«И моментально волна требований «взять под контроль». Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать», — написал политик в своем канале.

Он также изумился тому, что в складывающейся обстановке эти деятели требуют  от следствия спокойного и непредвзятого расследования. Кадыров напомнил, что хор этих «требований» поддержали и на Западе. По мнению главы региона, главная цель такого давления — затмить рекордно высокие результаты Петербургского экономического форума.

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Автор: Алла Ларионова
#кадыров #расследование #голунов

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