Лидер «Машины времени» сообщил, что отмена выступления у Кремля не связана с делом Голунова

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что отмена выступления у Кремля не имеет отношения к делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сам артист заявил «Эху Москвы».

«Так решили организаторы», — заявил радиостанции Макаревич.

По его словам, это решение никак не связано с его поддержкой недавно задержанного журналиста Ивана Голунова. По словам исполнителя, информация о концерте поступила раньше.

Ранее у журналиста «Медузы» Ивана Голунова правоохранители обнаружили наркотики при обыске и личном досмотре. Накануне суд отправил сотрудника СМИ под домашний арест.