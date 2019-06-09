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20:48   9 Июня 2019
Россия

Лидер «Машины времени» сообщил, что отмена выступления у Кремля не связана с делом Голунова

Лидер «Машины времени» сообщил, что отмена выступления у Кремля не связана с делом Голунова

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что отмена выступления у Кремля не имеет отношения к делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сам артист заявил «Эху Москвы».

«Так решили организаторы»,  — заявил радиостанции Макаревич.

По его словам, это решение никак не связано с его поддержкой недавно задержанного журналиста Ивана Голунова. По словам исполнителя, информация о концерте поступила раньше. 

Ранее у журналиста «Медузы» Ивана Голунова правоохранители обнаружили наркотики при обыске и личном досмотре. Накануне суд отправил сотрудника СМИ под домашний арест.

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Автор: Алла Ларионова
#концерт #макаревич #голунов

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