Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о создании особой экономической и туристической зоны в Кронштадте. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Врио подчеркнул, что о данной мере власти Северной столицы договорили с Министерством обороны России в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, при правильном развитии этот город сможет уже через пять лет стать одним из наиболее красивых городов-музеев не только в стране, но и в мире.