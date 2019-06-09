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Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

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20:31   9 Июня 2019
Россия

Беглов рассказал о создании особой экономической и туристической зоны в Кронштадте

Беглов рассказал о создании особой экономической и туристической зоны в Кронштадте

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о создании особой экономической и туристической зоны в Кронштадте. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». 

Врио подчеркнул, что о данной мере власти Северной столицы договорили с Министерством обороны России в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, при правильном развитии этот город сможет уже через пять лет стать одним из наиболее красивых городов-музеев не только в стране, но и в мире.

«Это же наша жемчужина!», — отметил Беглов. 

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #кронштадт #пмэф-2019

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