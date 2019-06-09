Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом

Российская либеральная общественность очень быстро организовала мощный прессинг на суд, следственные и правоохранительные органы, причастные к задержанию журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого заподозрили в сбыте наркотиков. Только этим можно объяснить тот факт, что в качестве меры пресечения журналисту, обвиняемому в таком серьезном нарушении, был избран домашний арест.

Такое мнение в воскресенье высказал писатель Николай Стариков, чьи слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН). Старков предположил, что проявив гуманизм к Голунову, суд создал опасный прецедент.

Писатель отметил, что окажись на месте Голунова какой-то другой человек, рядовой гражданин, обвиняемый в распространении наркотиков, суд вряд ли отпустил бы его под домашний арест. Журналисту же повезло только потому, что он работает в определенном издании и пишет там определенные статьи, а также потому, что среди его друзей и знакомых множество «борцов за свободу». Значит ли это, что он и подобные ему люди теперь могут носить с собой наркотики, а в случае задержания заявить, что не видели их никогда и дома не имели, и они будут выпущены из-под стражи домой, в отличие от всех остальных простых россиян, к которым суд не будет так гуманен.

«На мой взгляд, вся правоохранительная система, оказавшись под мощным прессингом, дала слабину. Это очень опасный прецедент, который, не дай бог, может в перспективе привести к очень печальному исходу», - подчеркнул он.

Также Стариков напомнил, что при задержании 6 июня у Голунова при себе и в его квартире были обнаружены наркотики. Журналиста обвиняют в распространении запрещенных веществ – это очень серьезная статья, которую не отменяют даже ошибки, допущенные пресс-службой силовиков в пресс-релизе.