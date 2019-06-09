Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

 Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом

Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом
Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

 Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

 Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены
Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

Кадыров призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела Голунова

 Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом

Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом
Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

Экзитполы демонстрируют победу Токаева на выборах в Казахстане

 Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

 Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены
20:57   9 Июня 2019
Россия

Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом

Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом

Российская либеральная общественность очень быстро организовала мощный прессинг на суд, следственные и правоохранительные органы, причастные к задержанию журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого заподозрили в сбыте наркотиков. Только этим можно объяснить тот факт, что в качестве меры пресечения журналисту, обвиняемому в таком серьезном нарушении, был избран домашний арест.

Такое мнение в воскресенье высказал писатель Николай Стариков, чьи слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН). Старков предположил, что проявив гуманизм к Голунову, суд создал опасный прецедент.

Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом

Писатель отметил, что окажись на месте Голунова какой-то другой человек, рядовой гражданин, обвиняемый в распространении наркотиков, суд вряд ли отпустил бы его под домашний арест. Журналисту же повезло только потому, что он работает в определенном издании и пишет там определенные статьи, а также потому, что среди его друзей и знакомых множество «борцов за свободу». Значит ли это, что он и подобные ему люди теперь могут носить с собой наркотики, а в случае задержания заявить, что не видели их никогда и дома не имели, и они будут выпущены из-под стражи домой, в отличие от всех остальных простых россиян, к которым суд не будет так гуманен.

«На мой взгляд, вся правоохранительная система, оказавшись под мощным прессингом, дала слабину. Это очень опасный прецедент, который, не дай бог, может в перспективе привести к очень печальному исходу», - подчеркнул он.

Также Стариков напомнил, что при задержании 6 июня у Голунова при себе и в его квартире были обнаружены наркотики. Журналиста обвиняют в распространении запрещенных веществ – это очень серьезная статья, которую не отменяют даже ошибки, допущенные пресс-службой силовиков в пресс-релизе.

Суд, отпустивший Голунова под домашний арест, оказался под мощным прессингом

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#наркотики #стариков #мерапресечения #домашнийарест #голунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...