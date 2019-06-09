Торговый центр горит в городе Щекино Тульской области

Двадцать человек эвакуировали спасатели из торгового центра «Фатай» в городе Щекино Тульской области, где вечером в воскресенье вспыхнул пожар на крыше.

Об этом со ссылкой на представителя Главного управления регионального МЧС сообщает РИА Новости. Особо подчеркивается, что результате пожара никто не пострадал.

«Произошло возгорание кровли торгового центра. Были эвакуированы 20 человек. На данный момент на месте работают пожарные расчеты. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к настоящему моменту огонь не потушен. Площадь пожара составляет примерно 2500 метров. На место происшествия на улицу Энергетиков прибыл глава ГУ МЧС РФ по Тульской области Владимир Кий.

Причина возникновения пожара на кровле ТЦ к настоящему моменту не называется. Подробности уточняются.