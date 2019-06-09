Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Торговый центр горит в городе Щекино Тульской области

Торговый центр горит в городе Щекино Тульской области

 Первый зам главреда «Эха Москвы» раскритиковал Соболь за атаку на беременную Симоньян

Первый зам главреда «Эха Москвы» раскритиковал Соболь за атаку на беременную Симоньян
Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

 Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины

Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины
ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

 Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены
Торговый центр горит в городе Щекино Тульской области

Торговый центр горит в городе Щекино Тульской области

 Первый зам главреда «Эха Москвы» раскритиковал Соболь за атаку на беременную Симоньян

Первый зам главреда «Эха Москвы» раскритиковал Соболь за атаку на беременную Симоньян
Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

 Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины

Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины
ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

 Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены
19:47   9 Июня 2019
Весь мир

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

Европейский союз поддерживает решения, принятые парламентом Молдавии накануне, в том числе решение о формировании парламентской коалиции и готов работать с легитимным демократическим правительством республики.

Об этом в воскресенье заявили верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан.

«Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем cоглашении об ассоциации», - говорится в их совместном заявлении, текст которого опубликовала внешнеполитическая служба ЕС.

При этом Евросоюз обратился к молдавским политическим партиям с призывом сохранять сдержанность, отметив, что ключом к разрешению нынешнего политического кризиса должен стать диалог между демократически избранными представителями.

ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

Напомним: накануне в субботу на экстренном заседании парламента Молдавии депутаты из фракции ПСРМ и блока ACUM, объединившись в парламентское большинство, избрали спикера и четырех вице-спикеров, после чего было учреждено новое правительство страны.

Однако в воскресенье Конституционный суд Молдавии признал принятые накануне решения депутатов недействительными и отстранил от должности президента Республики Игоря Додона, временно передав его полномочия исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #молдавия #правительство #парламент #могерини

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...