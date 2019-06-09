ЕС признал легитимным решение парламента Молдавии о создании коалиции

Европейский союз поддерживает решения, принятые парламентом Молдавии накануне, в том числе решение о формировании парламентской коалиции и готов работать с легитимным демократическим правительством республики.

Об этом в воскресенье заявили верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан.

«Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем cоглашении об ассоциации», - говорится в их совместном заявлении, текст которого опубликовала внешнеполитическая служба ЕС.

При этом Евросоюз обратился к молдавским политическим партиям с призывом сохранять сдержанность, отметив, что ключом к разрешению нынешнего политического кризиса должен стать диалог между демократически избранными представителями.

Напомним: накануне в субботу на экстренном заседании парламента Молдавии депутаты из фракции ПСРМ и блока ACUM, объединившись в парламентское большинство, избрали спикера и четырех вице-спикеров, после чего было учреждено новое правительство страны.

Однако в воскресенье Конституционный суд Молдавии признал принятые накануне решения депутатов недействительными и отстранил от должности президента Республики Игоря Додона, временно передав его полномочия исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.