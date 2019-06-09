Первый зам главреда «Эха Москвы» раскритиковал Соболь за атаку на беременную Симоньян

В минувший четверг, 6 июня, юрист ФБК и кандидат в депутаты Могородумы Любовь Соболь опять угодила в крупный скандал. В коридоре редакции радиостанции «Эхо Москвы» она подкараулила и с неуместными вопросами налетела на главреда телеканала Russia Today беременную Маргариту Симоньян, которая приехала для участия в эфире радиопередачи «Все сложно».

Юрист в довольно агрессивной форме начала задавать главреду RT вопросы, которые почему-то были адресованные мэру Москвы Сергею Собянину. Симоньян же в ответ заявила, что об интервью нужно договориться заранее, но Соболь это не смутило и она начала преследовать журналистку по коридорам офиса радиостанции, донимая ее вопросами. После эфира Симоньян стало нехорошо настолько, что пришлось вызывать врачей. Медики решили госпитализировать женщину, чтобы ребенку ничего не угрожало.

Новость о госпитализации Симоньян вызвала негодование среди многих блогеров, журналистов и общественных деятелей. Люди начали повально осуждать Соболь за ее действия, однако извиняться за свои нападки она не стала. Более того, за юриста ФБК решил вступиться Алексей Навальный, организовав в соцсетях настоящую травлю беременной Симоньян. Однако столь грязная игра не принесла ожидаемого результата Навальному и Соболь.

Мнение первого заместителя главреда «Эха Москвы» Сергея Бунтмана в данной ситуации, пожалуй, является наиболее показательным. Он стал очевидцем выходки Соболь в редакции радиостанции. В эфире своей передачи «Персонально ваш» Бунтман отметил, что Симоньян действительно почувствовала себя плохо, однако как профессионал не отказалась от участия в эфире «Все сложно».

«Маргарита Симоньян пошла в эфир. И за это ей большое спасибо, и она правильно сделала, что пошла в эфир», — заметил он.

По мнению журналиста «Эха», Соболь вполне имела право задавать Симоньян вопросы, однако ей стоило задуматься о том, как это делать и чем это может грозить.

«То, что к беременной женщине надо относиться бережно даже в пылу политической борьбы, — это точно. Если мы с вами будем выражать всякий раз свои политические пристрастия такими способами, — быстро подбежать и задать вопросы, не думая, что это может вызвать и медицинские последствия», — отметил он.

Однако более всего Бутман остался недоволен сторонниками Соболь и Навального, начавшими оправдывать это поведение, несмотря на то, как они себя повели с женщиной, находящейся в положении.

«Вот это всегдашнее фанатское мышление — то, что меня больше всего раздражает. Какие бы светлые, какие бы чудесные идеи ни защищали, но стоит сказать вам чуть-чуть даже не поперек, а под углом в три градуса — тут же начинаются визг, вопли и обвинения. Посмотрите на себя, пожалуйста», — заявил Бутман.

То, как повела себя Соболь было неэтично не только по отношению к Симоньян, но и к сотрудникам радиостанции, в коридорах которой она совершала нападки. Ведь сейчас это одно из немногих в РФ крупных СМИ, которые позволяют юристу ФБК продвигать идеи Навального. Однако Соболь попросту втянула «Эхо» в скандал.

Политолог Руслан Осташко в беседе с ФАН выразил собственное мнение относительно этой выходки. По его словам, провокация Соболь была бы невозможна без одобрения главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. После покушения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр правила безопасности в офисе стали намного жестче, потому без одобрения руководства Соболь просто не могла бы полчаса поджидать кого-то у входа, не привлекая внимания охраны.

Помимо того, Венедиктов, как главный редактор СМИ, прекрасно знал, какие гости будут в офисе в тот день. Зная, что Соболь никогда не была против большого скандала, ему бы стоило обеспечить беременной Симоньян безопасность, однако почему-то он не стал этого делать. Провокация юриста ФБК вполне могла быть заранее согласована Навальным с Венедиктовым, уверен эксперт.