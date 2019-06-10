- Террористы ИГ* пытаются воссоздать «халифат» в Ливии

Боевики террористической группировки ИГ*, деятельность которой запрещена в России и в ряде других государств, стремятся возродить свой «халифат» и ищут подходящие для этого места.

По сообщениям множества разных источников, воевавшие на территории Сирии террористы сейчас перебрасываются на северо-запад Ливии в город Мисурата, где их может возглавить идейный лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.

О текущем и возможном развитии событий в регионе в воскресенье пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

В частности, издание напоминает об атаке боевиков ИГ* на подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в районе города Себха на юго-западе Ливии в начале мая, когда были убиты как минимум девять человек, а также о повторении нападения спустя несколько дней.

9 мая террористы напали на частный дом в Годдаве, убив как минимум трех местных жителей, а спустя неделю крупной атаке подвергся отряд ЛНА под населенным пунктом Зелла, в центральной части Ливии, где террористы убили двух военнослужащих и похитили четверых.

Перед этим – в апреле – также произошла целая серия нападений террористов на бойцов ЛНА и мирных ливийцев. Одна из наиболее крупных атак произошла под городом Фукаха, тогда несколько военных погибли, при этом боевики похитили несколько местных жителей.

Как сообщают представители ЛНА, регулярные нападения террористов ИГ* совершаются с единственной целью – оттянуть силы фельдмаршала Хафтара от военной операции в Триполи, а также связать ему руки, не дав развивать боевые действия против Правительства национального согласия, созданного при поддержке Запада. Отмечается, что за первые три с небольшим месяца 2019 года группировка ИГ* не взяла на себя ответственность ни за один теракт на территории Ливии, однако затем в течение одного месяца боевики как минимум девять раз совершали вылазки в зоне, подконтрольной ЛНА.

В настоящее время Ливийская национальная армия успешно противостоит группировке ИГ* и «Аль-Каиде в странах исламского Магриба» (организации, запрещенные в России), но после того, как ряды террористов пополнятся подкреплением, получившим боевой опыт в Сирии, атаки могут многократно усилиться.

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