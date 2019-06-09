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Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

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18:59   9 Июня 2019
Россия

Американские СМИ рассказали о российском «убийце кораблей»

Американские СМИ рассказали о российском «убийце кораблей»

Американский журнал The National Interest рассказал своим читателям о российском береговом ракетном комплексе «Утес» шахтного базирования, который находится в Крыму.

Автор материала Майкл Пек сообщил, что БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада Советского Союза системы достались ВМС Украины, но не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность «Утеса» восстановили лишь в 2016 году, после присоединения полуострова к России. Как отмечает издание, восстановление сделано «успешно и вовремя».

Модернизированные комплексы теперь могут противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и «свидетельствуют о решимости Москвы удержать Крым», пишет Пек. Автор статьи также добавляет, что противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего «убийцу кораблей».

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Автор: Алла Ларионова
#россия #крым #утес #брк

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