Американские СМИ рассказали о российском «убийце кораблей»

Американский журнал The National Interest рассказал своим читателям о российском береговом ракетном комплексе «Утес» шахтного базирования, который находится в Крыму.

Автор материала Майкл Пек сообщил, что БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада Советского Союза системы достались ВМС Украины, но не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность «Утеса» восстановили лишь в 2016 году, после присоединения полуострова к России. Как отмечает издание, восстановление сделано «успешно и вовремя».

Модернизированные комплексы теперь могут противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и «свидетельствуют о решимости Москвы удержать Крым», пишет Пек. Автор статьи также добавляет, что противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего «убийцу кораблей».