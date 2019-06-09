Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Украинские пограничники вместе с полицейскими задержали трех сталкеров, которые оказались в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом 9 июня, в воскресенье, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Трое мужчин проникли в запретную зону в полной амуниции. По информации пограничников, они прибыли сюда из города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного американского сериала о ядерной катастрофе в Чернобыле.

«Решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха», — сказано в сообщении .

По данным пресс-службы, задержанные пешком пробирались на в зону отчуждения. В отношении сталкеров составлены административные протоколы, им грозит штраф.