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18:35   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Украинские пограничники вместе с полицейскими задержали трех сталкеров, которые оказались в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом 9 июня, в воскресенье, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Трое мужчин проникли в запретную зону в полной амуниции. По информации пограничников, они прибыли сюда из города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного американского сериала о ядерной катастрофе в Чернобыле.

«Решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха», — сказано в сообщении   .

По данным пресс-службы, задержанные пешком пробирались на в зону отчуждения. В отношении сталкеров составлены административные протоколы, им грозит штраф.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #общество #чернобыльская аэс

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