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 Голосование на выборах президента в Казахстане закончилось

Голосование на выборах президента в Казахстане закончилось
18:13   9 Июня 2019
Весь мир

Голосование на выборах президента в Казахстане закончилось

Голосование на выборах президента в Казахстане закончилось

Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье, 9 июня, завершилось. Почти 10 тысяч избирательных участков открылись по всей стране в 07:00 по местному времени (04:00 по Москве) и работали до 20:00 (17:00 по Москве).

Еще 64 участка открылись за границей, в 51 государстве, в том числе и в России. Правом придти на выборы и проголосовать за рубежом могли воспользоваться порядка 15 тысяч граждан страны.

Согласно данным на 18:00 (15:00 по Москве), явка на выборах составила 72,9%. Как рассказал глава Министерства внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, обстановка на участках царила стабильная, серьезных нарушений зафиксировано не было.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #политика #казахстан

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