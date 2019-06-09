Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что, если в ходе торговых переговоров с Пекином наметится прогресс, американский президент Дональд Трамп может смягчить ограничительные меры, введенные против китайской компании Huawei.

Об этом министр сказал в воскресенье, выступая в эфире телеканала CNBC.

«Думаю, то, что сказал президент, означает, что если мы продвинемся на торговых переговорах, то, возможно, он захочет что-нибудь сделать для Huawei, при условии, что получит от Китая определенные гарантии», - допустил Мнучин.

При этом он подчеркнул, что обсуждения деятельности компании Huawei относятся не столько к торговой сфере, сколько к области национальной безопасности.

Напомним: в мае текущего года президент США Дональд Трамп на фоне провала торговых переговоров с Китаем включил в санкционные списки компанию Huawei, которую Вашингтон заподозрил в разведывательной деятельности в пользу Пекина.

Китайские власти в качестве ответных мер составили собственный черный список. Включив в него ряд «нежелательных юридических лиц».