Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
PR-директор Алибасова заявил, что «Крот» не соответствует ГОСТу

PR-директор Алибасова заявил, что «Крот» не соответствует ГОСТу

 Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ

Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ
Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

 Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины

Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины
Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

 Голосование на выборах президента в Казахстане закончилось

Голосование на выборах президента в Казахстане закончилось
PR-директор Алибасова заявил, что «Крот» не соответствует ГОСТу

PR-директор Алибасова заявил, что «Крот» не соответствует ГОСТу

 Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ

Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ
Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Трех человек задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

 Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины

Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины
Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

 Голосование на выборах президента в Казахстане закончилось

Голосование на выборах президента в Казахстане закончилось
18:50   9 Июня 2019
Весь мир

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что, если в ходе торговых переговоров с Пекином наметится прогресс, американский президент Дональд Трамп может смягчить ограничительные меры, введенные против китайской компании Huawei.

Об этом министр сказал в воскресенье, выступая в эфире телеканала CNBC.

«Думаю, то, что сказал президент, означает, что если мы продвинемся на торговых переговорах, то, возможно, он захочет что-нибудь сделать для Huawei, при условии, что получит от Китая определенные гарантии», - допустил Мнучин.

При этом он подчеркнул, что обсуждения деятельности компании Huawei относятся не столько к торговой сфере, сколько к области национальной безопасности.

Министр финансов США допустил, что санкции против Huawei могут быть смягчены

Напомним: в мае текущего года президент США Дональд Трамп на фоне провала торговых переговоров с Китаем включил в санкционные списки компанию Huawei, которую Вашингтон заподозрил в разведывательной деятельности в пользу Пекина.

Китайские власти в качестве ответных мер составили собственный черный список. Включив в него ряд «нежелательных юридических лиц».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #китай #трамп #huawei #мнучин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...