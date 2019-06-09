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17:04   9 Июня 2019
Политика

Партия Зеленского в предвыборной программе обошла проблему Донбасса и отношения с РФ

Партия Зеленского в предвыборной программе обошла проблему Донбасса и отношения с РФ

Программа украинской партии нового главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» не содержит положений о подходах к урегулированию проблемы в Донбассе и нормализации отношений с Москвой. Это следует из текста программы, который в воскресенье, 9 июня появился в профиле партии в Facebook.

В документе приведены 16 приоритетных направлений для партии, в числе которых очищение и обновление власти на Украине, искоренение системной коррупции, проблемы безопасности и обороны страны, обеспечение роста экономики и другие.

Заключительным пунктом в программе члены «Слуги народа» обозначили «Национальную идентичность и гражданское согласие». 

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Автор: Алла Ларионоваъ
#украина #зеленский #слуга народа

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