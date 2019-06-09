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17:17   9 Июня 2019
Россия

PR-директор Алибасова заявил, что «Крот» не соответствует ГОСТу

PR-директор Алибасова заявил, что «Крот» не соответствует ГОСТу

PR-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что упаковка средства для прочистки труб «Крот», которое музыкант выпил по ошибке, не соответствует нормам законодательства. 

По словам Горожакина, заключение было сделано еще в апреле. Экспертизу провели специалисты АНО «Судебный эксперт» после обращения родственников умершей женщины. Она тоже перепутала химикаты и продукты питания.

Результаты исследования показали, что на упаковке средства нет нужной информации о классе опасности товара, а его маркировка противоречит требованиям и нормам ГОСТа.

PR-директор Алибасова заявил, что «Крот» не соответствует ГОСТу

Напомним, Алибасов по ошибке выпил «Крота» место сока. Его семья заявила, что подаст в суд на производителя средства для прочистки труб.

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Автор: Арсений Аскольский
#гост #алибасов #крот

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