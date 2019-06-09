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17:05   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины

Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, что, если его партия «Европейская солидарность» победит на предстоящих парламентских выборах, он будет готов возглавить украинское правительство.

Слова Порошенко приводит телеканал «Громадське».

«Если мы победим на выборах, то да», - заявил бывший президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Порошенко оставил без ответа вопрос, намерен ли он после выборов исполнять депутатские обязанности или собирается отказаться от мандата.

Порошенко выразил готовность занять пост премьер-министра Украины

По словам политика, он, как лидер партии «Европейская солидарность» твердо убежден в том, что несет полную ответственность за е политику.

Ранее, выступая в воскресенье на съезде партии «ЕС» Порошенко заявил, что ее курс на разрыв отношений с Россией останется неизменным.

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #премьер-министр #выборы #правительство

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