Иран представил новую систему ПВО

Глава Минобороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами представил в воскресенье, 9 июня, новую современную систему ПВО Khordad-15, которая была разработана в этой стране. Она способна поражать различные цели с помощью ракет Sayyad-3, передает иранское информационное агентство Tasnim.

Кроме того, новая система может обнаруживать до шести различных целей одновременно, в том числе и военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 километров, отслеживая их на расстоянии 120 километров. Новая ПВО должна ликвидировать объекты противника на высоте до 27 километров и в радиусе 75 километров, отметил глава иранского военного ведомства.

Он добавил, что она также способна обнаруживать цели-невидимки в радиусе 85 километров и атаковать их в радиусе 45 километров. Благодаря отличной мобильности Khordad-15 можно развернуть и привести в состояние готовности в течение пяти минут.