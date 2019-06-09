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16:55   9 Июня 2019
Весь мир

Черногория хочет добиться автокефалии от Сербской церкви

Черногория хочет добиться автокефалии от Сербской церкви

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти страны будут работать над получением автокефалии для так называемой Черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом он сообщил на конференции правящей партии в городе Никшич.

«И остался еще один важный шаг, которым мы также исправим большую несправедливость, учиненную Черногории в начале ХХ века, а это обновление черногорской автокефальной церкви», — подчеркнул президент.

В конце мая правительство страны утвердило законопроект о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Документ раскритиковала митрополия Черногорско-Приморской СПЦ, к которой принадлежит большинство верующих. Духовенство опасается, что государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые у церкви нет права собственности, а затем передать их так называемой Черногорской церкви.

Рассмотрение законопроекта парламентом ожидается в июле.

Черногория хочет добиться автокефалии от Сербской церкви Президент Черногории заявил, что существование епархий СПЦ, находящихся одновременно на территории двух государств, служит для «инфраструктуры проекта великой Сербии». Он также обвинил СПЦ в попытке воспрепятствовать европейскими стремлениями и амбициями современного общества, а также в «церковной монополии»

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Автор: Арсений Аскольский
#черногория #церковь #джуканович

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