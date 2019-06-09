Шесть человек погибли в Польше в массовом ДТП с участием грузовика

Грузовик столкнулся с шестью легковым автомобилями на северо-западе Польши. В результате массового ДТП вспыхнул пожар.

Об этом в воскресенье сообщает государственная пожарная охрана Польши, отмечая, что в результате ЧП погибли шесть человек и еще 11 пострадали.

«Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья», - сообщили представители ведомства.

При этом отмечается, что в настоящее время движение по автотрассе, где произошла трагедия, приостановлено в обоих направлениях.