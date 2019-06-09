Партия Зеленского «Слуга народа» представила 20 кандидатов в Раду

Партия «Слуга народа» украинского лидера Владимира Зеленского на съезде в Киеве представила первых 20 кандидатов на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В список войдут члены избирательного штаба президента, представители из регионов и кандидаты, отобранные через онлайн-проекты команды Зеленского. Съезд политической силы состоялся в Национальном ботаническом саду имени Гришко. Зеленский назвал «очень символичным» место, в котором проходит мероприятие.

«Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут с нами, Украина расцветёт и будем сажать: символизма много», — подчеркнул президент.

Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся на Украине 21 июля.

Ранее экс-глава Украины и лидер партии «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что основной политической платформой партии станет дальнейший разрыв с РФ. Съезд политсилы также проходит в воскресенье, 9 июня.