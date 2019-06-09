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16:27   9 Июня 2019
Весь мир

Песков рассказал об «изюминках» общения Путина с Си Цзиньпином

Песков рассказал об «изюминках» общения Путина с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в России с визитом, очень много времени провел, общаясь с президентом РФ Владимиром Путиным в неформальной обстановке, вся их совместная программа была соткана из таких «изюминок».

Об этом в воскресенье, выступая в эфире телеканала «Россия-1» на передаче «Москва. Кремль. Путин», рассказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в ходе последнего визита Си Цзиньпина в Москву, китайский лидер отвел общению с Владимиром Путиным много времени, а их беседа была беспрецедентной по своей продолжительности.

Песков рассказал об «изюминках» общения Путина с Си Цзиньпином

Находясь в Москве, два лидера провели переговоры, после которых прогулялись по Кремлю, а затем посетили Московский зоопарк и посмотрели на переданных китайской стороной панд. Затем в Санкт-Петербурге Путин и Си Цзиньпин посетили Эрмитаж, осмотрели Аврору, совершили несколькочасовую прогулку по Неве на катере, и до поздней ночи засиделись за неформальным ужином. При этом, как отметил Песков, между официальными мероприятиями лидеры перемещались вместе на одном автомобиле.

«Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана вот из таких, скажем так, изюминок. И для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной, любимый город (Петербург)», - добавил Песков.

Также Песков отметил, что в том, что касается решения вопросов в международных делах или двусторонних отношениях, именно неформальное общение играет исключительно важную роль, подобные переговоры иногда  с точки зрения содержания представляют собой большую ценность.

Песков рассказал об «изюминках» общения Путина с Си Цзиньпином

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #песков #китай #сицзиньпин

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