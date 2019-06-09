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15:51   9 Июня 2019
Россия

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение орган принял на заседании, которое проходило 8-9 июня в Монако.

Об этом заявил на пресс-конференции по итогам совета руководитель рабочей группы IAAF по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен. Он подчеркнул, что вопрос о прекращении отстранения рассмотрят после завершения проверки допинг-проб, изъятых в московской лаборатории, а также ряда официальных лиц.

«Рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать. До завершения проверки ВФЛА не может быть восстановлена», — подчеркнул Андерсен.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF приостановили еще в ноябре 2015 года. Это произошло на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #iaaf #вфла

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