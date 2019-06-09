IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение орган принял на заседании, которое проходило 8-9 июня в Монако.

Об этом заявил на пресс-конференции по итогам совета руководитель рабочей группы IAAF по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен. Он подчеркнул, что вопрос о прекращении отстранения рассмотрят после завершения проверки допинг-проб, изъятых в московской лаборатории, а также ряда официальных лиц.

«Рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать. До завершения проверки ВФЛА не может быть восстановлена», — подчеркнул Андерсен.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF приостановили еще в ноябре 2015 года. Это произошло на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.