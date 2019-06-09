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Зеленский заявил, что намерен «нокаутировать систему»

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15:42   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил, что намерен «нокаутировать систему»

Зеленский заявил, что намерен «нокаутировать систему»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на съезде партии «Слуга народа», заявил, что политическая система страны уже находится «в нокдауне» и ее надо «нокуатировать».

По словам Зеленского, его партия «Слуга народа» представляет из себя не бренд, а «мировоззрение», которое поможет установить в стране новую систему. При этом он особенно подчеркнул, что речь идет именно об установлении новой системы, а не о том, чтобы перезагрузить старую.

«И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», - подчеркнул украинский лидер.

Напомним: ранее в воскресенье бывший украинский президент Петр Порошенко, выступая на съезде своей партии «Европейская солидарность», пообещал сохранить курс на разрыв украино-российских отношений.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #зеленский #слуганарода #политическаясистема

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