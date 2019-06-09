Зеленский заявил, что намерен «нокаутировать систему»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на съезде партии «Слуга народа», заявил, что политическая система страны уже находится «в нокдауне» и ее надо «нокуатировать».

По словам Зеленского, его партия «Слуга народа» представляет из себя не бренд, а «мировоззрение», которое поможет установить в стране новую систему. При этом он особенно подчеркнул, что речь идет именно об установлении новой системы, а не о том, чтобы перезагрузить старую.

«И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», - подчеркнул украинский лидер.

Напомним: ранее в воскресенье бывший украинский президент Петр Порошенко, выступая на съезде своей партии «Европейская солидарность», пообещал сохранить курс на разрыв украино-российских отношений.