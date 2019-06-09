Сирийские «Силы Тигра» отразили наступление боевиков в Хаме

Незаконные вооруженные формирования во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются прорвать линию обороны сирйиских правительственных войск. Накануне, 8 июня, боевики вновь попытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Хама.

Одновременно с этим подверглись обстрелу жилые кварталы в городе Хама. Есть погибшие среди военных, данные о жертвах среди мирного населения уточняются, передает корреспондент ФАН в Сирии. Вчера вечером подразделения САА отразили две массированные атаки боевиков во главе с «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ).

По данным местных источников, перед нападением террористы открыли минометный огонь, после чего в направлении Джуббейн – Джамала выдвинулся отряд численностью до 60 человек. Одновременно с этим из населенного пункта Тель-Сайт, контролируемого бандформирвоаниями, были запущены снаряды из РСЗО по Хаме. Повреждено несколько домов в жилом секторе.

Остановить наступление боевиков смогли лишь бойцам бригады «Силы Тигра» под руководством генерала Сухейля Аль-Хасана. Террористы лишились более 10 боевиков и пикапов с пулеметами. При этом погибли также двое военнослужащих САА.