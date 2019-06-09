Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ

В российских либеральных кругах активно осуждаются действия представителей власти в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого при обыске и личном досмотре на днях сотрудники полиции обнаружили наркотические вещества.

Оппозиция, не разбираясь в деталях дела, по умолчанию записывает применяемые к сотруднику СМИ меры в разряд чего-то из ряда вон выходящего. Дело Голунова лишь наглядно демонстрирует выборочную солидарность либеральных медиа.

Журналисты ФАН обсудили складывающуюся ситуацию с политологом Русланом Осташко. Эксперт не отрицает, что случаи, когда полиция действительно подбрасывает людям наркотики, имеются. Кроме того, представленные в качестве доказательств фотографии не все были сделаны в квартире журналиста и это подтвердили сами стражи порядка.

«Все это дает основания предполагать, что как минимум действия полицейских должны быть проверены. И эта проверка, насколько мне известно, уже идет», — заметил политолог.

Эксперт напомнил об особенностях самой либеральной журналистской среды, представители которой часто ратуют за легализацию наркотиков.

По мнению собеседника агентства, они не просто так в своих речах приводят в пример некоторые страны Европы, где легкие наркотики разрешено продавать и употреблять. И полиция прекрасно знает эту особенность представителей оппозиции, считает Осташко.

«Либералам плевать на Голунова. Он просто создал очень удобный инфоповод. Большинство из тех, кто выступает сейчас в его поддержку, ни разу не читали его статьи», — подчеркнул эксперт.

В данном деле, по мнению Осташко, легко прослеживается разделение людей на сорта: есть обычные люди, на которых либералам и «креативному классу» плевать, и свои, которые по умолчанию не могут быть ни в чем виновны. Эксперт уверен, что по мнению либералов, Ходорковский не мог воровать нефть якобы сам у себя, Алексей Кабанов не мог убить и расчленить свою жену, а Алексей Навальный абсолютно честно и бесплатно работал помощником губернатора Кировской области, а «Кировлес» ему просто подкинули, как и наркотики — журналисту из «Медузы».

«Свой – значит по умолчанию невиновен», — добавил собеседник агентства.

В полиции, по мнению либералов, вообще честных сотрудников быть не может, отметил Осташко. Он также заявил, что ярлыки с обвинениями эти люди раздают автоматически. Можно прибавить сюда подходящее время, медийную активность, и вот оппозиционеры уже смогли прогнуть власть под себя, подчеркнул политолог.

«И плевать всем на закон и на то, что сотни обычных людей сидят до суда в тюрьме по менее тяжким статьям. Главное, что либерала удалось защитить. Теперь они могут смело кричать, что «мы своих не сдаем», и приводить в пример Голунова», — сказал эксперт.

Политолог напомнил, что главред РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский в настоящее время находится в украинской тюрьме и никто из либералов не выходит за него на митинги. Кроме того, журналистку Елену Бойко выслали на Украину, где она также оказалась в тюремной камере.

«Голунов — свой. Вышинский — раб Путина, не человек в их понимании. Притом что этих двух журналистов даже сравнивать нельзя с точки зрения их профессиональной деятельности», — считает политолог.

По мнению Осташко, либералам плевать на настоящую Россию. Они хотят увидеть ту страну, в которой только они будут иметь власть.