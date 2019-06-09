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16:22   9 Июня 2019
Россия

Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ

Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ

В российских либеральных кругах активно осуждаются действия представителей власти в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого при обыске и личном досмотре на днях сотрудники полиции обнаружили наркотические вещества.

Оппозиция, не разбираясь в деталях дела, по умолчанию записывает применяемые к сотруднику СМИ меры в разряд чего-то из ряда вон выходящего. Дело Голунова лишь наглядно демонстрирует выборочную солидарность либеральных медиа.

Журналисты ФАН обсудили складывающуюся ситуацию с политологом Русланом Осташко. Эксперт не отрицает, что случаи, когда полиция действительно подбрасывает людям наркотики, имеются. Кроме того, представленные в качестве доказательств фотографии не все были сделаны в квартире журналиста и это подтвердили сами стражи порядка.

«Все это дает основания предполагать, что как минимум действия полицейских должны быть проверены. И эта проверка, насколько мне известно, уже идет», — заметил политолог.

Эксперт напомнил об особенностях самой либеральной журналистской среды, представители которой часто ратуют за легализацию наркотиков.

Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ

По мнению собеседника агентства, они не просто так в своих речах приводят в пример некоторые страны Европы, где легкие наркотики разрешено продавать и употреблять. И полиция прекрасно знает эту особенность представителей оппозиции, считает Осташко.

«Либералам плевать на Голунова. Он просто создал очень удобный инфоповод. Большинство из тех, кто выступает сейчас в его поддержку, ни разу не читали его статьи», — подчеркнул эксперт.

В данном деле, по мнению Осташко, легко прослеживается разделение людей на сорта: есть обычные люди, на которых либералам и «креативному классу» плевать, и свои, которые по умолчанию не могут быть ни в чем виновны. Эксперт уверен, что по мнению либералов, Ходорковский не мог воровать нефть якобы сам у себя, Алексей Кабанов не мог убить и расчленить свою жену, а Алексей Навальный абсолютно честно и бесплатно работал помощником губернатора Кировской области, а «Кировлес» ему просто подкинули, как и наркотики — журналисту из «Медузы».

«Свой – значит по умолчанию невиновен», — добавил собеседник агентства.

В полиции, по мнению либералов, вообще честных сотрудников быть не может, отметил Осташко. Он также заявил, что ярлыки с обвинениями эти люди раздают автоматически. Можно прибавить сюда подходящее время, медийную активность, и вот оппозиционеры уже смогли прогнуть власть под себя, подчеркнул политолог.

«И плевать всем на закон и на то, что сотни обычных людей сидят до суда в тюрьме по менее тяжким статьям. Главное, что либерала удалось защитить. Теперь они могут смело кричать, что «мы своих не сдаем», и приводить в пример Голунова», — сказал эксперт.

Политолог напомнил, что главред РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский в настоящее время находится в украинской тюрьме и никто из либералов не выходит за него на митинги. Кроме того, журналистку Елену Бойко выслали на Украину, где она также оказалась в тюремной камере.

Дело Голунова показало выборочную солидарность либеральных СМИ

«Голунов — свой. Вышинский — раб Путина, не человек в их понимании. Притом что этих двух журналистов даже сравнивать нельзя с точки зрения их профессиональной деятельности», — считает политолог.

По мнению Осташко, либералам плевать на настоящую Россию. Они хотят увидеть ту страну, в которой только они будут иметь власть. 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #вышинский #голунов

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