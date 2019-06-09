Писатель Стариков назвал ситуацию с Голуновым «опасным прецедентом»

Суд, следственные и правоохранительные органы, отпустив задержанного на днях по подозрению в распространении наркотиков журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест, создали опасный прецедент. Такое мнение в воскресенье в беседе с журналистами Федерального агентства новостей (ФАН) высказал писатель Николай Стариков.

В частности, Стариков задался вопросом: если бы на месте журналиста по подозрению в распространении наркотиков был задержан кто-то другой – рядовой гражданин – суд отпустил бы его так же под домашний арест? По словам писателя, хорошо, если теперь суд будет относиться так же гуманно ко всем российским гражданам, однако в этом есть большие сомнения.

«Мне кажется, что суд, следствие и правоохранительные органы оказались под мощным прессингом, который очень быстро организовала наша либеральная общественность. И тем самым создала прецедент», — продолжил рассуждать Стариков.

По его словам, обществу был послан сигнал, что, если кто-то пишет определенные статьи, работает в определенном издании или, если в его круг знакомых входят «борцы за свободу», получается, такому человеку можно, в принципе, носить при себе наркотики, потому что он всегда сможет заявить, что никогда их не видел и дома не держал. В результате, отметил писатель, такого человека, в отличие от любого другого российского гражданина, суд отпустит из-под стражи.

Тем не менее, напомнил Стариков, обвинения, предъявленные Голунову, являются очень и очень серьезными — у него при себе и в квартире были обнаружены наркотики.