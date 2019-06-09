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 Президент Мексики пообещал гумпомощь переселенцам в США

Президент Мексики пообещал гумпомощь переселенцам в США

14:39   9 Июня 2019
Весь мир

Президент Мексики пообещал гумпомощь переселенцам в США

Президент Мексики пообещал гумпомощь переселенцам в США

Мексика окажет гуманитарную помощь ждущим решения по запросу о предоставлении убежища в США. Об этом заявил президент Мексики Лопес Обрадор в воскресенье, 8 июня.

По его словам, переселенцы смогут рассчитывать на помощь уже со следующей недели. Обрадор также пообещал защищать права мигрантов и предоставлять им возможность работать, учиться и получать медицинские услуги на территории Мексики в процессе ожидания решения из США.

Напомним, в конце мая американский лидер Дональд Трамп, недовольный потоком нелегальных мигрантов из Мексики, объявил, что 10 июня введет пошлины в размере 5% на все экспортируемые из латиноамериканской страны товары. Хозяин Белого дома также пригрозил, что продолжит их повышение, пока поток мигрантов не остановится.

После этого стороны договорились, что Мексика примет «решительные меры» для контроля за мигрантами. В частности, страна разместит на границе военных Нацгвардии. В результате Трамп отложил введение пошлин на неопределенный срок.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #мигранты #мексика

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