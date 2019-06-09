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 Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане
Засекреченный «самолет-пуля» готовится к первому полету в США

Засекреченный «самолет-пуля» готовится к первому полету в США

 Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке
14:19   9 Июня 2019
Весь мир

Засекреченный «самолет-пуля» готовится к первому полету в США

Засекреченный «самолет-пуля» готовится к первому полету в США

Американский самолет Celera 500, который прозвали «самолетом-пулей» из-за каплевидной формы фюзеляжа, готовится к первому полету. Его разработки велись в секретном режиме почти десять лет, большинство его характеристик также неизвестны. 

По данным портала The Drive, самолет несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии. Как отмечает издание, воздушное судно, которым управляет один пилот, способен взлетать и садиться на любом аэродроме

В патенте на воздушное судно говорится о его примерной скорости — в районе 740-820 километров в час на максимальной высоте до 20 километров. Разработчики считают, что самолет совершит прорыв на рынке гражданских авиаперевозок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Scott Howe (@sc0ttness)

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Автор: Арсений Аскольский

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