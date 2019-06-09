Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ

Осенью этого года депутаты Госдумы РФ рассмотрят поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд, которые предусматривают введение рейтинга деловой репутации бизнеса, рассказал в интервью ТАСС на ПМЭФ-2019 первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков.

«Речь идет о введении единых типовых форм электронных документов. Этот вопрос требует проработки. Это нельзя сделать вот так сразу, потому что просто другой порядок закупок будет», — заявил депутат ГД.

По его словам, данная мера существенно сократит время. Иногда, заметил Жуков, в торгах участвуют те, кто реально не сможет выполнить данный заказ. Они потом переуступают свое право, а это лишь затягивает реализацию заказа, в том числе в рамках национальных проектов. Корректировка документа и введение механизма формирования рейтинга деловой репутации помогут отфильтровать от участия в госзакупках недобросовестных представителей бизнеса.