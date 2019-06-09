Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ

Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ

 Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва

Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва
Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

 Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане
Засекреченный «самолет-пуля» готовится к первому полету в США

Засекреченный «самолет-пуля» готовится к первому полету в США

 Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке
Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ

Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ

 Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва

Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва
Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

 Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане
Засекреченный «самолет-пуля» готовится к первому полету в США

Засекреченный «самолет-пуля» готовится к первому полету в США

 Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке
14:02   9 Июня 2019
Россия

Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ

Рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках планируют ввести в РФ

Осенью этого года депутаты Госдумы РФ рассмотрят поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд, которые предусматривают введение рейтинга деловой репутации бизнеса, рассказал в интервью ТАСС на ПМЭФ-2019 первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков.

«Речь идет о введении единых типовых форм электронных документов. Этот вопрос требует проработки. Это нельзя сделать вот так сразу, потому что просто другой порядок закупок будет», — заявил депутат ГД.

По его словам, данная мера существенно сократит время. Иногда, заметил Жуков, в торгах участвуют те, кто реально не сможет выполнить данный заказ. Они потом переуступают свое право, а это лишь затягивает реализацию заказа, в том числе в рамках национальных проектов. Корректировка документа и введение механизма формирования рейтинга деловой репутации помогут отфильтровать от участия в госзакупках недобросовестных представителей бизнеса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #госзакупки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...