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14:36   9 Июня 2019
Россия

«Вести» опубликовали интервью с Голуновым

«Вести» опубликовали интервью с Голуновым

Журналист Иван Голунов, задержанный несколько дней назад по подозрению в сбыте наркотиков, дал интервью журналистам «Вести. Дежурная часть», в ходе которого заявил, что никогда не употреблял и не хранил у себя запрещенные вещества.

Напомним: вечером в субботу 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. При задержании у молодого человека при себе были обнаружены пакетики с порошком и неизвестное вещество, обмотанное липкой лентой.

Съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» сумела взять у журналиста интервью в Управлении внутренних дел Западного округа Москвы, где он находился до избрании меры пресечения.

В опубликованном видеоматериале сообщается, что в ходе проверки экспертами веществ, изъятых у Голунова при задержании, был установлен их состав: в пакетиках, которые были найдены в рюкзаке подозреваемого, содержится вещество, в состав которого входит производное Н-метилэфедрона, а в пакетиках, найденных в его квартире - кокаин и производное Н-метилэфедрона.

Сам же журналист в интервью с уверенностью заявил, что никогда не употреблял наркотиков и никогда не имел их при себе. Также Голунов подтвердил на камеру, что дал интервью добровольно и в ходе беседы журналисты не оказывали на него давления.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #задержание #журналист #наркотики #интервью #голунов

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