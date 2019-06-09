«Вести» опубликовали интервью с Голуновым

Журналист Иван Голунов, задержанный несколько дней назад по подозрению в сбыте наркотиков, дал интервью журналистам «Вести. Дежурная часть», в ходе которого заявил, что никогда не употреблял и не хранил у себя запрещенные вещества.

Напомним: вечером в субботу 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. При задержании у молодого человека при себе были обнаружены пакетики с порошком и неизвестное вещество, обмотанное липкой лентой.

Съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» сумела взять у журналиста интервью в Управлении внутренних дел Западного округа Москвы, где он находился до избрании меры пресечения.

В опубликованном видеоматериале сообщается, что в ходе проверки экспертами веществ, изъятых у Голунова при задержании, был установлен их состав: в пакетиках, которые были найдены в рюкзаке подозреваемого, содержится вещество, в состав которого входит производное Н-метилэфедрона, а в пакетиках, найденных в его квартире - кокаин и производное Н-метилэфедрона.

Сам же журналист в интервью с уверенностью заявил, что никогда не употреблял наркотиков и никогда не имел их при себе. Также Голунов подтвердил на камеру, что дал интервью добровольно и в ходе беседы журналисты не оказывали на него давления.