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 Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва

Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва
Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

 Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

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13:42   9 Июня 2019
Россия

Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва

Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва

Экстренные службы Москвы проверяют сообщения о минировании Останкинской телебашни, Мавзолея, Храма Христа Спасителя и нескольких других объектов.

Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС, приводя данные источника в столичных правоохранительных органах.

«Неизвестные в воскресенье сообщили о минировании Останкинской телебашни, мавзолея Ленина и еще нескольких учреждений в Москве. Экстренные службы проверяют эту информацию», - сообщил источник. В частности.

При этом отмечается, что информация об угрозе взрыва на Красной площади не подтвердилась. Остальные объекты в настоящее время проверяют сотрудники полиции и кинологи.

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Автор: Александр Люблинский
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