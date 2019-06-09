Полиция и кинологи в Москве проводят проверку по новым сообщениям об угрозе взрыва

Экстренные службы Москвы проверяют сообщения о минировании Останкинской телебашни, Мавзолея, Храма Христа Спасителя и нескольких других объектов.

Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС, приводя данные источника в столичных правоохранительных органах.

«Неизвестные в воскресенье сообщили о минировании Останкинской телебашни, мавзолея Ленина и еще нескольких учреждений в Москве. Экстренные службы проверяют эту информацию», - сообщил источник. В частности.

При этом отмечается, что информация об угрозе взрыва на Красной площади не подтвердилась. Остальные объекты в настоящее время проверяют сотрудники полиции и кинологи.