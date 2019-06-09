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 Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане
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13:12   9 Июня 2019
Россия

Беглов воодушевился проектом «Педагогические сезоны» в университете Герцена

Беглов воодушевился проектом «Педагогические сезоны» в университете Герцена

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов назвал символичным, что старейший педагогический университет России внедряет инновационные проекты. Речь идет о  РГПУ имени Герцена, где накануне стартовали «Педагогические сезоны».

Впечатлениями от мероприятия Беглов поделился на страничке во «Вконтакте». Врио посетил Герценовский университет в субботу, 8 июня. Градоначальник ознакомился с экспозициями, осмотрел различные площадки, пообщался со студентами. Также он обратился к гостям мероприятия с приветственной речью.

«Без преувеличения – вчера был воодушевлен проектом “Педагогические сезоны», — написал врио

Беглов отметил, что поддерживает новые форматы — коворкинги, форумы, клубы, ярмарки, квесты. По его мнению, именно в эту сторону должно следовать образование.

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Автор: Арсений Аскольский
#беглов #петербуг #педагогические сезоны #герцена

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