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Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

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13:00   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что основной политической платформой его партии «Европейская солидарность» на парламентских выборах, который назначены на 21 июля, станет дальнейший разрыв с РФ.

Об этом Порошенко заявил на съезде партии в воскресенье, отметив при этом, что в противовес разрыву отношений с Россией, он намерен форсировать движение в направлении евроатлантической интеграции.

«Мы защитники Украины, реформ, европейского выбора нашего государства. Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», - подчеркнул бывший президент.

Порошенко пообещал продолжить работать на дальнейший разрыв с Россией

Также он отметил, что на данный момент на Украине действует множество пророссийски настроенных политических сил, которые настроены враждебно ко всему, что было достигнуто за минувшие пять лет.

«Они враждебны ко всему, что Украина достигла за пять лет, ко всему, что отдаляет нас от России…, точнее, всего, что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю. Мешает нашему пути в ЕС, мешает нашему пути в НАТО», - сказал Порошенко.

Кроме того, лидер партии «Европейская солидарность» заявил, что его политическим оппонентам нечего предложить украинцам, кроме «дешевого, удушливого российского газа».

По словам Порошенко, он продолжит защищать закон об украинском языке и языковые квоты в телевизионном и радиоэфире, а также будет отстаивать так называемый безвизовый режим и энергетическую независимость Украины.

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #выборы #платформа #европейскаясолидарность

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