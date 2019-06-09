Венедиктов оправдал Голунова, не дожидаясь результатов расследования

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поручился за задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого ранее правоохранители обнаружили наркотики при обыске и личном досмотре. Как сообщает Федеральное агентство новостей, изначально документы должны были быть переданы в канцелярию Никулинского суда, где планировалось рассмотреть дело журналиста, но она была закрыта. Потому глава «Эха Москвы» отправился к адвокатам задержанного в отделение полиции, где он и находился.

Венедиктов выразил мнение, которое идентично с мнением большинства либералов и оппозиционеров, заявив, что журналист «Медузы» не только не представляет никакой опасности, но и вовсе невиновен. То есть в определенной степени главред «Эха Москвы» решил попрать законодательство, судебную систему и компетентность государственных органов России.

Не зная всех обстоятельств дела, не будучи знакомым с оперативными данными, не являясь судьей, Венедиктов попросту вынес журналисту собственный «оправдательный вердикт». Основывался он только на положительной оценке личности Голунова другими представителями СМИ. Однако оправдывать и признавать виновным кого-либо имеет право только суд на основе тщательного и всестороннего разбирательства. Однако Венедиктова, судя по всему, этот факт мало заботит.

Но стоит помнить, что не все работники средств массовой информации разделают позицию главреда «Эха». Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев отметил упрямство оппозиционеров, которые, игнорируя факты, продолжают всячески оправдать журналиста «Медузы».

«Антироссийски настроенные граждане, вроде господина Венедиктова, сейчас готовы поручиться за Голунова, но это выглядит неубедительно и жалко. У правоохранительных органов, наверное, есть фактура, реальные основания — когда они принимали решение задержать Голунова, они знали, что задерживают распространителя наркотиков», — заметил он.

Гендиректор ФАН подчеркнул, что всю информацию необходимо проверять, чем в настоящее время и занимаются правоохранители. Но господин Венедиктов и другие записные оппозиционеры полагают, что им известно больше, чем представителям закона, добавил Зубарев. В русскоязычном сегменте интернета сейчас разворачиваются из-за Голунова целые баталии, напомнил глава издания, однако все эти посты полны фейковых данных, которую и готовят распространители.

«Это известная схема, которую используют американские фонды, когда разрушают государственную систему намеченного для уничтожения государства. Так уже было с Югославией, Ливией, Ираком. Так сейчас хотят сделать с Россией», — сообщил Зубарев.

Но большое количество лжи вокруг персоны Голунова не позволило этому плану сбыться. Зубарев призвал дождаться решения суда, а уже потом делать выводы. По мнению гендиректора ФАН, решения о виновности или невиновности в этой стране должны принимать не Венедиктов и прочие вражеские России спикеры «Эха Москвы».

Издание напоминает, что Венедиктов и сам не раз был уличен в аморальном поведении и противоречии самому себе. Главред «Эха», любит поучать людей, но сам в юные годы занимался сексом со школьницами. Этого он абсолютно не стесняется и считает «обычным делом». Примечательна и история с его сыном. Сам журналист положительно говорит об армии, однако своего родного сына от армии «отмазал». По документам, Венедиктов-младший живет за границей, что освобождает его от службы. Фактически же он проживает в Москве, работая в кальянной.

Венедиктов является негласным лидером российской оппозиции, которая в большей степени существует на деньги США и весьма сомнительных иностранных фондов. Не мудрено, что основной его задачей является трансляция мнения Запада об отсталости России, а также подталкивание чуждых для российского населения либеральных ценностей.