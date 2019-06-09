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 Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ
Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

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12:44   9 Июня 2019
Весь мир

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Неизвестные напали на перевозивших местных жителей автобус в сирийском населенном пункте Салук в провинции Ракка. Жертвами атаки стали пять человек, сообщает корреспондент ФАН в Сирии.

На восточном берегу Ефрата уже не первый раз атакуют мирных жителей. Каждый день в заброшенных зданиях, на пустырях находят трупы пропавших без вести людей, отмечает издание. Часть из них относится к периоду оккупации территории боевиками «Исламского государства» (Иг, запрещено в РФ), остальных убили «освобождения».

По данным агентства, убийства мирных сирийцев связывают с политикой проамериканских боевиков из состава курдских Демократических сил Сирии (SDF), которые контролируют территории. Мирные жители пытаются протестовать и требуют защитить их права и свободы. 

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Активисты безуспешно пытаются донести до мирового сообщества аресты и грабежи, принудительную мобилизации, ущемления прав в сфере образования и нарушении традиционных и религиозных устоев. Никто из правозащитных организаций не обращает внимания на ежедневные смерти мирных жителей.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #ракка #sdf

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