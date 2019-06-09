Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) в настоящее время ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, гиганты ВПК могут достигнуть договоренности о слиянии уже в ближайшие дни. После этого компании планируют сообщить о сделке официально. Газета оценивает суммарную рыночную капитализацию Raytheon и United Technologies порядка в 166 миллиардов долларов. Глава совета директоров и гендиректор UTC Грег Хейс станет главой новой компании, которая должна объединить в себе Raytheon и United Technologies.

Источники издания уточняют, что речь идет об объединении на паритетной основе. Слияние никак не отразится на процессе разделения UTC на три независимые компании.